

НБГ обвинил Европарламент в политическом давлении из-за призыва к санкциям против Турнава

13.02.2025 20:08





Национальный банк Грузии (НБГ) расценивает как давление призыв Европарламента к введению санкций в отношении их президента Натии Турнава.



«Мы считаем, что призыв Европарламента в сегодняшней резолюции ввести санкции в отношении действующего президента Национального банка Грузии Натии Турнава является классическим примером политического давления на независимый финансовый регулятор страны», — говорится в заявлении НБГ.



Там считают, что за этим призывом стоят конкретные грузинские политические силы, которые «ради собственных интересов пытаются поставить под угрозу экономическое развитие страны и стабильность финансового сектора».



«Любые попытки оказать давление на независимый финансовый регулятор, а также дискредитировать НБГ или банковский сектор неприемлемы и противоречат международно признанным стандартам», — добавили в НБГ.



Ранее сегодня Европарламент 400 голосами принял резолюцию с призывом введения санкций против окружения миллиардера-основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, «коррумпированных финансовых деятелей, пропагандистов и тех, кто содействует репрессивному государственному аппарату».



Другие требования резолюции — проведение новых выборов в Грузии и освобождение политзаключенных.



В «Грузинской мечте» в ответ заявили, что сегодня «европейские институты невозможно воспринимать всерьез». Партия также предупредила об угрозе уничтожения Евросоюза «глубинным государством».



Новости-Грузия

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