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Петер Фишер: В Грузии некоторые высказывают обеспокоенность в связи с тем, что “Дип стейт” может “погубить” Евросоюз


13.02.2025   22:10


По заявлению посла Германии в Грузии Петера Фишера, в период 2025-2027 гг. для Молдовы готовится помощь в размере около 1.8 миллиарда Евро на подготовку к вступлению в Евросоюз.

По его словам, а в то же время в Грузии „некоторые высказывают беспокойство“ в связи с тем, что “Дип стейт” может “погубить” Евросоюз.

“В период 2025-2027 гг. для Молдовы готовится помощь в размере около 1.8 миллиарда Евро на подготовку к вступлению в Евросоюз.

А в то же время в Грузии „некоторые высказывают беспокойство“ в связи с тем, что “Дип стейт” может “погубить” Евросоюз. Как гражданин Евросоюза, я не разделяю это беспокойство”, - пишет посол.


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