

Оперного певца Паату Бурчуладзе оштрафовали после протестного марша на юбилей

13.02.2025 22:10





Всемирно известного оперного певца Паату Бурчуладзе оштрафовали на 5 тысяч лари после протестного шествия, приуроченного к его 70-летию. Об этом сам Бурчуладзе сообщил на своей странице в Facebook.



Исполнителю вменяют незаконное перекрытие дороги по Кодексу административных правонарушений. Сегодня сотрудники полиции принесли штрафную квитанцию ему на дом.



«Вчера народ меня поздравил и жизни прибавилось! Еще раз всем спасибо! Видно, перенести это они не смогли. Некоторое время назад и вредители поздравили меня квитанцией на 5 тысяч лари», — написал певец.



Паата Бурчуладзе собрал своих друзей и поклонников на протестной акции в свой день рождения 12 февраля после того, как Тбилисский театр оперы и балета отказался предоставить ему зал для юбилейного концерта. Участники шествия проследовали от Филармонии к парламенту Грузии. Бурчуладзе во время акции исполнил национальный гимн прямо напротив оперного театра.



Также штраф после вчерашней акции получила певица Нино Катамадзе. Ей вменяют незаконное перекрытие дороги у парламента Грузии. Для Катамадзе это второй штраф за последнюю неделю. Певицу и еще восемь человек оштрафовали на 5000 тысяч лари после пикета у дома судьи в Кутаиси.



Паата Бурчуладзе — всемирно известный оперный певец, бас. В 2004 году он основал фонд «Иавнана» для помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки. Под его эгидой проводились десятки благотворительных концертов как в Грузии, так и за ее пределами. За благотворительную деятельность Паате Бурчуладзе в 2006 году было присвоено звание посла доброй воли ООН.



В 2016 году Бурчуладзе создал собственную прозападную политическую партию и заявил о намерении принять участие в выборах. Тогда же прокуратура начала уголовное дело против руководства «Иавнана» по факту возможного присвоения средств, собранных на благотворительность.



В 2021 году Бурчуладзе вернулся в Грузию из Австрии, чтобы присоединится к голодовке в поддержку заключенного третьего президента Михаила Саакашвили с требованием его перевода в многопрофильную клинику.



Бурчуладзе присоединился к волне протестов после того, как правительство в ноябре прошлого года объявило о приостановке переговоров о вступлении Грузии в ЕС. В декабре он организовал в Тбилиси протестный марш дедушек и бабушек против полицейского насилия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





