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Зурабишвили: резолюция ЕП не оставляет сомнений — «Мечта» нелегитимна
13.02.2025 22:11
Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, отреагировала на принятую Европарламентом резолюцию «Европарламентарии: Самопровозглашенные власти Грузии не имеют легитимности».
Политик отметила, что шаг вперед для Грузии теперь — только после новых парламентских выборов.
«Резолюция Европарламента не оставляет сомнений: нынешние власти Грузии не имеют легитимности. Единственный путь вперед для нашей страны — это новые, свободные и справедливые выборы. Европейское будущее Грузии должно быть определено ее народом», — пишет пятый президент Грузии.
Отметим, Европарламент принял резолюцию «Европарламентарии: Самопровозглашенные власти Грузии не имеют легитимности». Документ поддержали 400 евродепутатов из 720-ти. Против выступили 63, воздержался 81 европарламентарий. В документе содержится призыв ввести персональные санкции в отношении олигарха Бидзины Иванишвили, а также Кобахидзе, Каладзе, Гарибашвили. Резолюция подчеркивает, что Саломе Зурабишвили — легитимный президент Грузии.
В свою очередь, «Грузинская мечта» отреагировала на принятую в Европарламенте резолюцию нарративом о «глубинном государстве». В партии Иванишвили уверены: или Deep State (т.н. «глубинное государство») уничтожит ЕС, или Евросоюз найдет в себе силы каким-то образом избавиться от влияния Deep State. Политсовет партии отмечает, что, «к сожалению, сегодня абсолютно невозможно воспринимать Европейский парламент всерьез».
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