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Марк Рютте: Путин должен осознать, что Запад – един, и Украина получает всю поддержку, необходимую для победы
13.02.2025 22:11
Мы должны поставить Украину в возможно лучшее положение, - указанное заявление на пресс-конференции, состоявшейся по завершении встречи министров обороны стран-членов НАТО, сделал генсек альянса Марк Рютте.
По его словам, в ходе встречи союзники рассмотрели расходы на оборону и увеличение производства.
“Для того, что быть полностью готовыми к выполнению этих планов, а также в будущем, нам необходимо больше военных возможностей, и для этого нам необходимо больше тратить на оборону, так что, нельзя терять время. От этого зависит наша свобода и благополучие”, - заявил Рютте.
По словам генсека альянса, союзники по НАТО учли инициативу президента США „по мирным переговорам“ и отметили, что жестокая агрессивная война должна быть завершена справедливым и продолжительным миром.
“Важно, чтобы мы добились мирного соглашения. Путин должен осознать, что Запад – един, и Украина получает всю поддержку, необходимую ей для победы. Разумеется, мы проводим интенсивные консультации друг с другом, в том числе и с США”,- отметил он.
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