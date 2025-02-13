

В Грузии анонсировали всеобщую забастовку на День советской оккупации

13.02.2025 22:12





Очередная забастовка назначена в Грузии на 25 февраля. Акцию анонсировали в Facebook участники текущих протестных акций.



25 февраля в Грузии отмечается День советской оккупации. В этот день в 1921 году Красная Армия вошла в Тбилиси, что привело к установлению советской власти и 70-летней оккупации страны. Организаторы забастовки считают, что «сегодня грузины сталкиваются с точно такой же экзистенциальной угрозой», а за государственную независимость и свободу необходимо бороться.



«Людям, которые создают экономику страны», предлагается оставить свои рабочие места в 16:00 и выйти на улицы «от имени 49 узников совести, 500 избитых единомышленников, тысяч несправедливо оштрафованных и десятков тысяч разозлившихся людей».



В Тбилиси состоится шествие к площади Героев с шести разных локаций – от парка Ваке, с улицы Амаглеба, от метро Авлабари, от площади Марджанишвили, от Вокзальной площади и от Дворца спорта. Шествиям присвоят имена героев, связанных с историей борьбы Грузии за независимость и сопротивлением советской оккупации.



Забастовка с аналогичными политическими требованиями проходила в Грузии 15 января. Тогда она продолжалась три часа – с 15:00 до 18:00.





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