

Натия Турнава против европейских санкций в адрес Натии Турнава

13.02.2025 22:33





Национальный банк Грузии комментирует резолюцию, принятую сегодня Европейским парламентом.



В заявлении НБГ отмечается, что «резолюция носит лишь рекомендательный характер, однако мы, тем не менее, считаем призыв Европарламента в сегодняшней резолюции ввести санкции в отношении действующего президента Национального банка Грузии Натии Турнава классическим примером политического давления на независимого финансового регулятора страны».



«Мы считаем, что призыв Европарламента в сегодняшней резолюции ввести санкции в отношении действующего президента Национального банка Грузии Натии Турнава является классическим примером политического давления на независимый финансовый регулятор страны, за которым стоят определенные местные политические силы. Досадно, что эти силы в целях достижения субъективных политических интересов пытаются поставить под угрозу экономическое развитие страны и стабильность финансового сектора. К сожалению, для достижения этих целей была использована платформа Европейского парламента.



Любые попытки оказать давление на независимый финансовый регулятор, а также дискредитировать НБГ или банковский сектор неприемлемы и противоречат международно признанным стандартам.



Национальный банк Грузии, как независимый и устойчивый институт, продолжит уделять особое внимание ценовой и финансовой стабильности в стране в рамках мандата, установленного конституцией и законами страны», — говорится в заявлении Нацбанка.





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