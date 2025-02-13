

Администрация Трампа приостановила финансирование NED

13.02.2025 23:03





Администрация Трампа вслед за USAID приостановила финансирование Национального фонда в поддержку демократии - NED, пишет The Free Press.



Минфин отказался выделить деньги фонду по распоряжению департамента эффективности государственного управления (DOGE) под управлением Илона Маска.



На 2025 финансовый год NED предназначалось 315 млн долларов.



Фонд, который был основан в 1983 году, при поддержке Рональда Рейгана, заявил, что не может выплатить зарплаты и покрывать основные расходы.



"Грузинская мечта" на днях обвинила NED в "заговоре против грузинской государственности", вместе с USAID и посольством США.





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