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Саломе Зурабишвили примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
14.02.2025 10:58
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня прибудет в ФРГ, где примет участие в работе Мюнхенской конференции по безопасности.
По заявлению пресс-службы Саломе Зурабишвили, в рамках визита «у нее состоится ряд двухсторонних встреч на высшем уровне с европейскими лидерами и делегацией США».
Также в Мюнхене запланированы встречи с руководством Евросоюза и других международных организаций.
Саломе Зурабишвили примет участие в панельных дискуссиях Мюнхенской конференции: «Грузия в центре внимания» и «Гибридная тактика России», где расскажет о ситуации в стране и стоящих перед ней вызовах.
По информации пресс-службы, Саломе Зурабишвили проведет в Мюнхене встречу и с представителями грузинской диаспоры.
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