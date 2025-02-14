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Саломе Зурабишвили примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности


14.02.2025   10:58


Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня прибудет в ФРГ, где примет участие в работе Мюнхенской конференции по безопасности.

По заявлению пресс-службы Саломе Зурабишвили, в рамках визита «у нее состоится ряд двухсторонних встреч на высшем уровне с европейскими лидерами и делегацией США».

Также в Мюнхене запланированы встречи с руководством Евросоюза и других международных организаций.

Саломе Зурабишвили примет участие в панельных дискуссиях Мюнхенской конференции: «Грузия в центре внимания» и «Гибридная тактика России», где расскажет о ситуации в стране и стоящих перед ней вызовах.

По информации пресс-службы, Саломе Зурабишвили проведет в Мюнхене встречу и с представителями грузинской диаспоры.


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