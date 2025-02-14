|
|
|
Фишер: Молдова получит 1,8 млрд евро на вступление в ЕС, пока Грузия высказывает беспокойство по поводу «Дип Стейт»
14.02.2025 11:00
По заявлению посла Германии в Грузии Петера Фишера, в период 2025-2027 гг. для Молдовы готовится помощь в размере около 1.8 миллиарда Евро на подготовку к вступлению в Евросоюз.
По его словам, а в то же время в Грузии „некоторые высказывают беспокойство“ в связи с тем, что «Дип стейт» может «погубить» Евросоюз.
«В период 2025-2027 гг. для Молдовы готовится помощь в размере около 1.8 миллиарда Евро на подготовку к вступлению в Евросоюз.
А в то же время в Грузии «некоторые высказывают беспокойство» в связи с тем, что «Дип стейт» может «погубить» Евросоюз. Как гражданин Евросоюза, я не разделяю это беспокойство», - пишет посол.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна