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Фишер: Молдова получит 1,8 млрд евро на вступление в ЕС, пока Грузия высказывает беспокойство по поводу «Дип Стейт»


14.02.2025   11:00


По заявлению посла Германии в Грузии Петера Фишера, в период 2025-2027 гг. для Молдовы готовится помощь в размере около 1.8 миллиарда Евро на подготовку к вступлению в Евросоюз.

По его словам, а в то же время в Грузии „некоторые высказывают беспокойство“ в связи с тем, что «Дип стейт» может «погубить» Евросоюз.

«В период 2025-2027 гг. для Молдовы готовится помощь в размере около 1.8 миллиарда Евро на подготовку к вступлению в Евросоюз.

А в то же время в Грузии «некоторые высказывают беспокойство» в связи с тем, что «Дип стейт» может «погубить» Евросоюз. Как гражданин Евросоюза, я не разделяю это беспокойство», - пишет посол.


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