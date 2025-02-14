

Вашадзе: Время показать режиму нашу силу, единство, патриотизм и любовь к родине

14.02.2025 13:04





Сейчас время показать режиму нашу силу, единство, патриотизм и любовь к родине - призываю всех присоединиться к завтрашней акции, - заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе по поводу акции, анонсированной на 15 февраля.



По его оценке, сейчас важно, чтобы акции перешли на новый этап и приобрели широкомасштабный характер.



«Завтра очень важный день, завтра в 18:00 от площади Европы пройдет марш протеста. Мы, конечно же, присоединяемся к этому маршу. Сейчас особенно важно перейти на новый этап, когда будут широкомасштабные акции и протест. Нас соберется очень много и мы выразим желание, чтобы Грузия была демократической страной, чтобы страна двигалась к Европе, чтобы были назначены новые выборы, чтобы были освобождены политзаключенные, поэтому я призываю всех присоединиться к завтрашней акции. Сейчас время показать режиму нашу силу, единство, патриотизм и любовь к родине, показать, что дезинформация на нас не действует», — заявил Георгий Вашадзе.



Для справки, 15 февраля в столице запланирована масштабная акция при участии общественных групп, неправительственного сектора и граждан. Акция начнется в 18:00 на площади Европы, ее участники пройдут маршем к площади Свободы.





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