

Кавелашвили встретился с послом Армении

14.02.2025 13:55





Президент «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили провел ознакомительную встречу с послом Республики Армения в Грузии Ашотом Смбатяном.



По сообщению администрации президента, посол Армении поздравил Михаила Кавелашвили с вступлением в должность президента и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.



«На встрече обсуждались исторически крепкие дружеские отношения между Грузией и Арменией и будущие перспективы углубления партнерства. Стороны обсудили текущие политические события в обеих странах и подчеркнули важность регионального мира и стабильности», — говорится в заявлении.











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