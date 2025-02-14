|
|
|
Кавелашвили встретился с послом Армении
14.02.2025 13:55
Президент «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили провел ознакомительную встречу с послом Республики Армения в Грузии Ашотом Смбатяном.
По сообщению администрации президента, посол Армении поздравил Михаила Кавелашвили с вступлением в должность президента и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.
«На встрече обсуждались исторически крепкие дружеские отношения между Грузией и Арменией и будущие перспективы углубления партнерства. Стороны обсудили текущие политические события в обеих странах и подчеркнули важность регионального мира и стабильности», — говорится в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна