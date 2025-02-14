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Кавелашвили встретился с послом Армении


14.02.2025   13:55


Президент «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили провел ознакомительную встречу с послом Республики Армения в Грузии Ашотом Смбатяном.

По сообщению администрации президента, посол Армении поздравил Михаила Кавелашвили с вступлением в должность президента и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

«На встрече обсуждались исторически крепкие дружеские отношения между Грузией и Арменией и будущие перспективы углубления партнерства. Стороны обсудили текущие политические события в обеих странах и подчеркнули важность регионального мира и стабильности», — говорится в заявлении.




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