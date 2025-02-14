

Ионатамишвили: В Европарламенте хотели принять резолюцию, но приняли фантасмагорию

14.02.2025 15:04





В Европарламенте хотели принять резолюцию, но приняли фантасмагорию, - так депутат «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили оценивает критический документ, принятый Европарламентом.



Ионатамишвили также говорит, что резолюция Европарламента превращает ее сторонников в сообщников криминальной системы.



«Требование освобождения Михаила Саакашвили означает сообщничество в преступлениях, совершенных им и «Национальным движением». Поэтому каждый из них, прежде чем следовать провокации, должен хорошо осознать, кого и что на самом деле поддерживает», — заявил Рати Ионатамишвили.





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