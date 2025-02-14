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Ионатамишвили: В Европарламенте хотели принять резолюцию, но приняли фантасмагорию


14.02.2025   15:04


В Европарламенте хотели принять резолюцию, но приняли фантасмагорию, - так депутат «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили оценивает критический документ, принятый Европарламентом.

Ионатамишвили также говорит, что резолюция Европарламента превращает ее сторонников в сообщников криминальной системы.

«Требование освобождения Михаила Саакашвили означает сообщничество в преступлениях, совершенных им и «Национальным движением». Поэтому каждый из них, прежде чем следовать провокации, должен хорошо осознать, кого и что на самом деле поддерживает», — заявил Рати Ионатамишвили.


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