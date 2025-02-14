|
|
|
Ионатамишвили: В Европарламенте хотели принять резолюцию, но приняли фантасмагорию
14.02.2025 15:04
В Европарламенте хотели принять резолюцию, но приняли фантасмагорию, - так депутат «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили оценивает критический документ, принятый Европарламентом.
Ионатамишвили также говорит, что резолюция Европарламента превращает ее сторонников в сообщников криминальной системы.
«Требование освобождения Михаила Саакашвили означает сообщничество в преступлениях, совершенных им и «Национальным движением». Поэтому каждый из них, прежде чем следовать провокации, должен хорошо осознать, кого и что на самом деле поддерживает», — заявил Рати Ионатамишвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна