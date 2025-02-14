

Макрон: Мир, равносильный капитуляции, станет плохой новостью для всех, включая США

14.02.2025 15:11





Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир, равносильный капитуляции, станет плохой новостью для всех, включая Соединенные Штаты.



Он сделал это заявление в интервью Financial Times после того, как президент США Дональд Трамп и Владимир Путин договорились начать переговоры о прекращении войны в Украине.



По словам Макрона, только президент Украины Владимир Зеленский может вести переговоры от имени своей страны.



«Единственный вопрос на данном этапе — готов ли президент Путин искренне, надолго и убедительно согласиться на прекращение огня на этой основе. После этого украинцам предстоит вести переговоры с Россией», — сказал французский президент



При этом он отметил, что всем следует сохранять «коллективную бдительность».



Президент Франции также поддержал позицию администрации Трампа, согласно которой ответственность за обеспечение безопасности Украины лежит на Европе.



Макрон назвал возвращение Трампа на пост президента США «электрическим шоком», как свое собственное будущее, так и будущее Украины.



Возвращение Трампа Макрон охарактеризовал как «электрический шок», который должен заставить Европу заботиться о собственном будущем, а также о будущем Украины.



«Трамп говорит Европе, что вы должны взять на себя это бремя. И я говорю, что мы сами должны его взять на себя», – сказал Макрон.







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