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Гахария говорил с Байбой Браже о политическом кризисе и вызовах безопасности в Грузии


14.02.2025   16:20


Лидер партии «Гахария – За Грузию» Георгий Гахария встретился в Мюнхене с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже в рамках конференции по безопасности.

Как отмечает Гахария, на встрече с Байбой Браже основное внимание было уделено политическому кризису и вызовам безопасности в Грузии.

«Я подчеркнул необходимость немедленного освобождения политзаключенных, необходимость проведения новых выборов в свободной и справедливой обстановке, а также риски для международной безопасности, связанные с тем, как Россия использует грузинский кризис для расширения своего влияния», — заявил Гахария.


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