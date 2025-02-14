

Гахария говорил с Байбой Браже о политическом кризисе и вызовах безопасности в Грузии

14.02.2025 16:20





Лидер партии «Гахария – За Грузию» Георгий Гахария встретился в Мюнхене с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже в рамках конференции по безопасности.



Как отмечает Гахария, на встрече с Байбой Браже основное внимание было уделено политическому кризису и вызовам безопасности в Грузии.



«Я подчеркнул необходимость немедленного освобождения политзаключенных, необходимость проведения новых выборов в свободной и справедливой обстановке, а также риски для международной безопасности, связанные с тем, как Россия использует грузинский кризис для расширения своего влияния», — заявил Гахария.







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