

Импорт дорогих картин вызывает подозрения в использовании Бидзиной Иванишвили офшорного закона

14.02.2025 17:45





В Грузию были ввезены дорогие произведения искусства, что вызывает подозрения, что их ввез основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, вероятно, в результате использования закона об офшорах, принятого в прошлом году. Закон, который был ускоренно принят правящей партией, предлагает ряд налоговых льгот компаниям и частным лицам, которые решат перевести свои активы из офшоров в Грузию.



По официальным данным Министерства финансов, в январе в Грузию было импортировано три партии произведений искусства стоимостью 167 600 406, 252 703 924 и 60 354 000 долларов США на общую сумму 480 658 долларов США. Две партии были отправлены из США и одна из Великобритании. Хотя импортер неизвестен, многие подозревают, что это был Иванишвили, находящийся под санкциями США и некоторых европейских стран и известный своей любовью к экзотической флоре, фауне и произведениям искусства.



Весной прошлого года, на фоне суматохи вокруг закона об «иностранных агентах», Парламент Грузии в ускоренном порядке принял поправки в Налоговый кодекс, отменив импортные налоги на офшорные активы. Этот факт усилил подозрения, что изменения были сделаны специально для Иванишвили.



«Началось перекачивание произведений искусства Иванишвили стоимостью в миллиард долларов в Грузию», — написал в социальных сетях Бека Лилуашвили, член оппозиционной партии «Гахария За Грузию», — «Вот, если Иванишвили не боится санкций».



Если подозрения верны и Иванишвили импортировал произведения искусства из офшорных зон, то благодаря «Закону об офшорах» он сэкономит около 85,5 млн долларов, поскольку без закона ему пришлось бы заплатить эту сумму в государственный бюджет в виде НДС.



Рост импорта в Грузию и параллельное снижение объемов НДС в январе, похоже, подтверждают это подозрение. Импорт в январе составил 1,6 млрд долларов США, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Без этого конкретного ввоза сумма составила бы всего 1,1 миллиарда долларов. При этом объем НДС не увеличился, а наоборот, снизился в январе на 0,9% и составил около 284 млн долларов США.



Источник: Civil Georgia

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