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Гахария: Встреча с министром Франции по европейским делам коснулась текущего политического кризиса в Грузии


14.02.2025   22:03


Лидер партии «Гахария для Грузии» Георгий Гахария встретился в Мюнхене с министром Франции по европейским делам Бенжаменом Хаддадом. Как пишет Гахария в соцсети, на встрече разговор коснулся текущего политического кризиса в Грузии и европейского будущего Грузии.

«Лидерство президента Макрона было важным в мобилизации усилий ЕС в отношении Грузии. Я глубоко ценю его приверженность демократическому пути Грузии. Он твердо выступает против отката демократии и авторитаризма, соответственно, у него важная роль в разрешении существующего кризиса в Грузии.

Сейчас необходимо принятие четких мер для немедленного освобождения политзаключенных, проведения новых выборов в демократических условиях и защиты региональной безопасности от российского влияния», — заявил Георгий Гахария.


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