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Зурабишвили обсудила ситуацию в Грузии с директором Европола
14.02.2025 22:07
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретилась с исполнительным директором Европола.
На встрече обсуждались репрессивные законы, принятые парламентом Грузии недавно, в том числе закон «Об офшорах».
«Провела встречу с исполнительным директором Europol Кэтрин де Болле, чтобы обсудить последние события в Грузии, в том числе репрессивные законы и закон «об офшорах». Эти события могут поставить под угрозу дальнейшее сотрудничество между Europol и правоохранительными органами Грузии», — пишет пятый президент.
Отметим, EUROPOL — это полицейская служба ЕС, расположенная в Гааге. На веб-сайте МВД Грузии читаем, что главным приоритетом в плане международного сотрудничества является взаимодействие с Европолом. Оно основано на соглашении, подписанном в Тбилиси, 4 апреля 2017 года — «Об оперативном и стратегическом сотрудничестве между Грузией и Европейской полицейской службой».
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