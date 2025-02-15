

Зурабишвили считает, что позиция Вэнса по выборам в Румынии играет на руку России

15.02.2025 11:07





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила сожаление по поводу позиции вице-президента США Джея Ди Вэнса, который поставил под сомнение решение об аннулировании президентских выборов в Румынии из-за предполагаемого вмешательства России.

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«Вызывает большое сожаление то, что сегодня вице-президент США сказал о Румынии», — сказала Зурабишвили на Мюнхенской конференции по безопасности в ходе дискуссии, посвященной Грузии.



Она считает, что подобная позиция «может оказаться зеленым светом для России», и Москва продолжит попытки вмешательства в выборы в странах, где ей удается сохранять определенное влияние.



Одновременно Зурабишвили полагает, что будущее выборов в различных европейских странах также могут определить сегодняшние события в Грузии.



Конституционный суд Румынии в декабре 2024 года аннулировал президентские выборы, сославшись на вмешательство России. Власти страны заявили о незаконном финансировании кампании победителя первого тура Кэлина Джорджеску, хакерских атаках и гибридных действиях Москвы. Это решение вызвало споры внутри страны: Джорджеску и его соперница Елена Ласкони потребовали возобновления выборов со второго тура, однако суд их апелляцию отклонил.



Выступая на Мюнхенской конференции, Джей Ди Вэнс усомнился в обоснованности отмены выборов. По его словам, если демократию можно подорвать «несколькими сотнями тысяч долларов за цифровую рекламу», значит, она изначально была неустойчивой. Он также обвинил ЕС в цензуре и ограничении политического плюрализма.



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