

Оппозиционный канал «Мтавари архи» на грани закрытия

15.02.2025 13:47





Из-за финансового кризиса, искусственно созданного соучредителем телеканала «Мтавари архи» Зазой Окуашвили, на данном этапе все программы, выходившие в прямой эфир, и были связаны с ежедневными дополнительными расходами, остановлены — отмечается в сообщении «Мтавари архи».



Согласно заявлению, канал работает над поиском альтернативных средств для восстановления полноценного эфира.



«У нас больше нет средств для повседневной деятельности.



Программы, которые не выйдут в эфир: выпуски новостей; спец-эфиры; «Постфактум»; «Мтавари в субботу»; «Гость дня» и т.д.



На данный момент на канале транслируются только записанные передачи, повторы старых программ, сериалов и фильмов.



Мы прилагаем все усилия, чтобы найти альтернативные средства для восстановления полноценного эфира», — говорится в сообщении.







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