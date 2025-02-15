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МИД Грузии: любые т.н. выборы на оккупированной территории незаконны
15.02.2025 16:09
Министерство иностранных дел Грузии осуждает проведение т. н. президентских выборов в Абхазском регионе, оккупированном Россией, которые являются грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, - говорится в заявлении МИД Грузии.
Внешнеполитическое ведомство Грузии также обращается к международному сообществу с требованием дать должную оценку и произвести надлежащее реагирование на действия, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Грузии.
„Министерство иностранных дел Грузии осуждает проведение т. н. президентских выборов в Абхазском регионе, оккупированном Россией, которые являются грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах.
На фоне оккупации со стороны России неотъемлемых территорий Грузии и в условиях, когда вынужденно перемещенным лицам и беженцам с оккупированных грузинских территорий не предоставляется право возвращения в свои дома, а остальному населению, оставшемуся на месте, приходится жить в условиях посягательств на основные права и свободы, Любые т. н. выборы, проведенные на оккупированных территориях, являются незаконными и не приведут ни к какому правовому результату, так как противоречат фундаментальным нормам и принципам международного права.
Министерство иностранных дел Грузии обращаются к международному сообществу с требованием дать должную оценку и произвести надлежащее реагирование на действия, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Грузии.
Министерство иностранных дел Грузии призывает Российскую Федерацию к прекращению действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также к выполнению возложенных на себя обязательств, в том числе по Соглашению о прекращении огня, заключенному 12 августа 2008 года при посредничестве Евросоюза, и выводу своих войск с территории Грузии“, - говорится в заявлении
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