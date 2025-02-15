

Джо Уилсон: Я очень рад, что встретился со своим большим другом, легитимным президентом Грузии Саломе Зурабишвили

15.02.2025 16:18





Я очень рад, что встретился со своим большим другом, легитимным президентом Грузии Саломе Зурабишвили, - об этом на своей странице в социальной сети Х пишет сопредседатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен США Джо Уилсон (Республиканская партия).



„Нелегитимный Иванишвили сфальсифицировал результаты октябрьских выборов, и в настоящее время превращает Грузию в диктатуру. Нам необходимы срочные санкции в отношении режима. Свободные и справедливые выборы – единственный путь вперед!“ – пишет Уилсон.





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