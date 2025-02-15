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Зурабишвили и Гахария в Мюнхене встретились с генсеком Совета Европы
15.02.2025 16:18
Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, и лидер оппозиционной партии «За Грузию» Георгий Гахария провели совместную встречу с генсеком Совета Европы Аленом Берсе, который 19 декабря 2024 года встретился в Тбилиси с основателем «Грузинской мечты», олигархом Бидзиной Иванишвили.
О деталях встречи пресс-служба Зурабишвили не сообщает. Ничего не говорится и в соцсети Х Георгия Гахария.
Также сообщается, что пятый президент Грузии провела встречу с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро. Зурабишвили назвала встречу «продуктивной».
«Провели продуктивную дискуссию с министром Жаном-Ноэлем Барро относительно продолжающихся протестов в Грузии. Обсудили дополнительные действия, которые могут быть предприняты на национальном уровне и на уровне ЕС. Подчеркнули необходимость поддержки гражданского общества и свободных СМИ Грузии«, — пишет Зурабишвили.
Пресс-служба также опубликовала кадры приветствия Саломе Зурабишвили с президентом Украины Владимиром Зеленским на панельной дискуссии «Решительность и дипломатия: перспективы будущего Украины».
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