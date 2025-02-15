

Медсовет омбудсмена: риск быстрого ухудшения состояния здоровья директора Batumelebi высок

15.02.2025 16:19





Медсовет омбудсмена — группа врачей/экспертов, созданная омбудсменом Грузии, — публикует отчет о результатах мониторинга состояния здоровья основательницы Batumelebi Мзии Амаглобели.



Группа медиков посетила Амаглобели 7 и 12 февраля в клинике Vivamed. Они отмечают, что до 7 февраля пациентка прошла все основные медицинские исследования — нет жалоб и серьезных замечаний к медицинскому персоналу клиники.



Согласно заключению специалистов, к 7 февраля состояние Мзии Амаглобели оценивается как удовлетворительное и заслуживающее внимания. Между тем, в такое время высок риск быстрого ухудшения состояния пациента — может очень скоро развиться полиорганная недостаточность, возникнуть реальная угроза для жизни.



«Журналистка Мзия Амаглобели объясняет, что она не получает пищу с 12 января 2025 года (после задержания). С момента поступления в пенитенциарное учреждение (14 января) он по-прежнему не получала пищи. Она официально объявила полноценную голодовку с 21 января 2025 года.



Первоначально она была помещена в пенитенциарное учреждение N5, а с 4 февраля 2025 года для проведения исследований и лечения — в клинику «Вивамед».



Два члена группы врачей, а именно Георгий Гвилия (гастроэнтеролог, кардиолог, специалист по внутренним болезням) и Элене Гиоргадзе (эндокринолог, диетолог, детский эндокринолог, специалист по организации общественного здравоохранения) посетили Мзию Амаглобели в клинике «Вивамед» 7 февраля 2025 года, а доктор Георгий Джавришвили (офтальмолог) посетил пациентку 12 февраля.



Врачи побеседовали с Мзией Амаглобели, медицинским персоналом клиники и пенитенциарной службы, ознакомились с медицинской документацией пациентки.



Результаты мониторинга, проведенного Георгием Гвилия и Элене Гиоргадзе:



За время пребывания в клинике, включая 7 февраля, пациентке были проведены все основные медицинские исследования и практически полное медицинское вмешательство в соответствии с его состоянием и результатами обследований. В связи с этим у членов Медицинского консилиума к медицинскому персоналу клиники нет жалоб и серьезных замечаний.



Можно сказать, что на 27-й день голодовки общее состояние пациента с медицинской точки зрения было не таким тяжелым, каким оно могло бы быть в этот период голодовки. К 7 февраля 2025 года снижение массы тела не превысило 10% от первоначальной массы. Не было голодовки на стадии кетоза. Не было тяжелой анемии и острого дефицита железа. Лабораторных данных об ацидозе не было. Снижения клубочковой фильтрации не наблюдалось, уровни креатинина и мочевой кислоты были в норме. Уровень сывороточного белка и альбумина был на нижней границе нормы, также существенно не нарушался гликемический профиль, не наблюдалось изменений функциональных показателей печени.



<…> Жидкость (вода) принималась в достаточном количестве, перорально. При глотании воды не наблюдалось характерного для тяжелого эзофагита болевого ощущения по ходу пищевода <…>.



К 7 февраля 2025 года энергетический баланс пациента был восстановлен за счет инфузии раствора глюкозы, электролитный баланс поддерживался за счет систематической инфузии электролитов. Лечение анемии проводилось путем инфузии железа и витаминов группы В (В1, В2, В6 и В12). Не было выявлено выраженного тяжелого дефицита железа и витамина В12, тяжелой анемии.



<…> Движения конечностей свободные, подопечная передвигалась самостоятельно, без посторонней помощи, однако передвигалась медленно. На боли в животе не жаловалась, не было выраженной симптоматики гастроэзофагеального рефлюкса (по этому поводу ему назначили ИПП и антацидные препараты).



По состоянию на 7 февраля 2025 года состояние пациентки оценивалось как удовлетворительное, хотя и заслуживающее внимания. В такое время высок риск быстрого ухудшения состояния пациента, в частности, быстрого наступления второй фазы голодания – кетоза и третьей – необратимого катаболизма белков. Очень скоро на этом сроке может развиться полиорганная недостаточность и реальная угроза жизни.



Мы подробно объяснили все это пациентке, посоветовали ей прекратить голодовку и начать питаться в соответствии со специальными рекомендациями, или, если она не прекратил голодовку (что было ее решением), продолжить наблюдение и лечение в условиях клиники.



Результаты наблюдения, проведенного Георгием Джавришвили: пациентка прошла офтальмологическую диагностику в клинике «Вивамед». Был поставлен диагноз: кератоконус обоих глаз III степени. Несколько лет назад левый глаз был прооперирован из-за кератоконуса — была произведена имплантация дуг.



В настоящее время пациентка отмечает зрительный дискомфорт и сухость глаз, что соответствует общему состоянию организма на фоне голодания. Проводится консервативное лечение синдрома сухого глаза.



Полностью соглашаюсь со своими коллегами в диагностике и тактике медикаментозного лечения», — говорится в заключении.



Авторы заключения — члены медсовета омбудсмена Грузии: Георгий Гвилия, Элене Гиоргадзе, Георгий Джавришвили.



Напомним, Батумский городской суд приговорил основательницу Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели к предварительному тюремному заключению в качестве меры пресечения. Решение приняла судья Нино Сахелашвили. Досудебное заседание назначено на 4 марта 2025 года, в 11 часов. Зачитывание вердикта судьей сопровождалось шумом и криками в зале.



Ночью 12 января после задержания за расклеивание стикера на здание основатель и директор Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели была отпущена, позже она ударила полицейского, который является начальником полиции Батуми.



В МВД Грузии подтвердили, что Амаглобели задержана по статье 353 Уголовного кодекса, что подразумевает нападение на сотрудника полиции.



7 февраля Амаглобели посетила группа врачей, созданная омбудсменом Грузии, отметив, что журналист, в силу состояния здоровья, должна оставаться в клинике Vivamed.



Держать голодный протест Амаглобели, по словам адвокатов, начала 12 января.



Батумский городской суд признал неприемлемым ходатайство об отмене тюремного заключения основательницы Batumelebi Мзии Амаглобели. Соответствующее ходатайство было подано 13 февраля 2025 года.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





