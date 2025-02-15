

Общественная ассамблея Грузии призвала правозащитников использовать все пути для освобождения политзаключенных

15.02.2025 16:19





Общественная ассамблея Грузии, образованная гражданскими активистами, не признающими власть «Грузинской мечты» легитимной, призвала правозащитников использовать ресурсы для освобождения политзаключенных.



В заявлении говорится, что свобода СМИ и выражения мнений в Грузии находится под угрозой, поскольку «Мечта» пытается подавить независимые СМИ — принимает репрессивные законы и применяет чрезвычайную силу.



Члены Ассамблеи отмечают, что в Грузии по политическим мотивам задержаны два журналиста, которые прибегли к крайней форме протеста — голодовке, одна из которых — основательница «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзия Амаглобели, а также Афган Садыгов, азербайджанский журналист, которого власти Грузии намерены экстрадировать в Азербайджан.



«Против свободы слова и объективной журналистики применяются различные формы репрессий, например, когда вступил в силу закон «О прозрачности иностранного влияния», трем СМИ пришлось приостановить свою деятельность. Ведущий Общественного вещания Васил Иванов-Чиковани временно приостановил свою деятельность», — отмечается в заявлении Ассамблеи.



Гражданские активисты призвали международные и местные организации по защите прав СМИ дать четкую оценку нарушениям и преднамеренному преследованию со стороны «Грузинской мечты», которую они называют «де-факто властями».



«Пожалуйста, используйте все доступные вам законные средства для освобождения журналистов, задержанных по политическим мотивам, и расследования дел журналистов, пострадавших в результате акции, и таким образом выразите солидарность со своими коллегами», — говорится в заявлении.



Источник: СОВА

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