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Киев осудил «выборы» в оккупированной Абхазии


15.02.2025   16:19


Украина осудила проведение выборов де-факто президента в оккупированном грузинском регионе Абхазии.

«Украина не признает эти фейковые «выборы» и рассматривает их как системную попытку Российской Федерации легитимизировать пророссийский сепаратистский режим на оккупированной грузинской территории», — говорится в заявлении МИД Украины.

В Киеве считают, что помешать агрессивным имперским планам Москвы способны только консолидированные усилия мирового сообщества, включающие военную поддержку Украины и четкое соблюдение санкционных режимов против России.

«Украина неизменно поддерживала и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ и не признает так называемую «независимость» оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии», — сказано в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Россия должна освободить оккупированные территории Грузии и Украины, а российские военные преступники – понести ответственность.


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