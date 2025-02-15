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Киев осудил «выборы» в оккупированной Абхазии
15.02.2025 16:19
Украина осудила проведение выборов де-факто президента в оккупированном грузинском регионе Абхазии.
«Украина не признает эти фейковые «выборы» и рассматривает их как системную попытку Российской Федерации легитимизировать пророссийский сепаратистский режим на оккупированной грузинской территории», — говорится в заявлении МИД Украины.
В Киеве считают, что помешать агрессивным имперским планам Москвы способны только консолидированные усилия мирового сообщества, включающие военную поддержку Украины и четкое соблюдение санкционных режимов против России.
«Украина неизменно поддерживала и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ и не признает так называемую «независимость» оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии», — сказано в заявлении.
В МИД подчеркнули, что Россия должна освободить оккупированные территории Грузии и Украины, а российские военные преступники – понести ответственность.
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