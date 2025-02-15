

Российский флаг в Бакуриани вызывал скандал – гостиница опровергла причастность после протестов

15.02.2025 16:20





На горнолыжном курорте Бакуриани в Грузии разгорелся скандал из-за вывешенного на балконе гостиницы российского флага.



Символика государства, оккупирующего часть Грузии, возмутила группу граждан. Они обратились к сотруднику гостиницы с просьбой снять флаг, но получили отказ.



Тогда группа решила действовать самостоятельно и сорвала флаг при помощи граждан Украины, оказавшихся поблизости.



Видео инцидента было опубликовано в Facebook пользователем Гигой Тедорадзе и быстро привлекло внимание, вызвав бурные обсуждения в социальных сетях.



Участники дискуссий пытались выяснить, кто мог стать инициатором вывешивания российского флага. Некоторые предположили, что это может быть связано с Европейским юношеским олимпийским фестивалем, проходящим на курорте. Но Россия не участвует в соревнованиях – среди флагов 45 стран-участниц, которые организаторы развесили в куротной зоне по случаю фестиваля, российского нет.



Одновременно появилась информация о том, что коттедж, на котором вывесили флаг, якобы принадлежит Crystal Hotel & SPA. Компания опровергла это. Там сообщили, что коттедж принадлежит частному лицу – гражданину Грузии. Он по собственному желанию вывесил спорный флаг и категорически отказывается его снимать, несмотря на просьбы, говорят в компании.



В Crystal Hotel допустили, что все эти действия являются «преднамеренной попыткой дискредитировать» их.



Новости-Грузия

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