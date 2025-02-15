

Латвия не признает легитимность абхазских выборов и призывает Россию к выполнению обязательств

15.02.2025 16:20





Латвия не признает ни легитимность, ни результаты т.н. досрочных президентских выборов в оккупированном Россией грузинском регионе Абхазии. Об этом говорится в заявлении МИД Латвии, распространенном сегодня.



«Латвия осуждает так называемые досрочные президентские выборы, проводимые 15 февраля», — сказано в заявлении.



Латвия призывает Россию выполнить все свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года и отозвать признание грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.



«Латвия вновь заявляет о своей решительной и непоколебимой поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии в пределах ее международно установленных границ», — говорится в заявлении.



После российско-грузинской войны в августе 2008 года Россия признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на этих территориях. Все государства мира, за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, рассматривают эти регионы как территорию Грузии, оккупированную Россией.



Официальный Тбилиси назвал сегодняшние «выборы» грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны. В МИД подчеркнули, что любые «выборы» в условиях российской оккупации являются незаконными. Международное сообщество призвали ответить на происходящее адекватными действиями.



Новости-Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





