

«Время уходит»: у клиники «Вивамед» требуют освобождения Мзии Амаглобели

15.02.2025 16:20





Акция солидарности с задержанной журналисткой Мзией Амаглобели проходит у тбилисской клиники «Вивамед», где она остается на 35-й день голодовки.



У больницы собрались коллеги, близкие и сторонники Амаглобели, обеспокоенные ее состоянием. Они предупреждают, что журналистка вступает в критическую фазу.



«Время уходит. Ситуация будет только ухудшаться. Я здесь, чтобы протестовать, требовать, поддерживать», – заявила ведущая телеканала Pirveli Диана Трапаидзе.



Участники акции держат плакаты с надписями «Свободу Мзие», «Мзия — Грузия» и «



Основательницу изданий Batumelebi и Netgazeti, Амаглобели задержали 12 января после того, как она дала пощечину начальнику полиции Батуми, который, по ее словам, оскорблял ее во время акции протеста. 14 января суд отправил Амаглобели в предварительное заключение. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.



Амаглобели перевели в «Вивамед» из Руставской тюрьмы 4 февраля. Специальная группа врачей, приглашенная Народным защитником, оценила медицинские услуги, предоставляемые ей в клинике. В заключении от 7 февраля отмечалось, что состояние журналистки пока удовлетворительное, но потенциально опасное. Врачи предупреждали, что продолжение голодовки может привести к необратимым последствиям, вплоть до угрозы жизни.



В то же время медицинская помощь, оказываемая Амаглобели в «Вивамед», была признана адекватной.



В Тбилиси и других городах Грузии ежедневно проходят акции солидарности. Участники протестов называют дело Амаглобели давлением на независимые СМИ и требуют ее немедленного освобождения.



С аналогичными призывами к грузинским властям уже обратились Европарламент, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Ян Браату, комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти, глава европейской дипломатии Кая Каллас, еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос и ряд правозащитных организаций.





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