

Натиа Мезвришвили о незаконности задержания Мзии Амаглобели

15.02.2025 16:21





Заместитель председателя партии «За Грузию» Натиа Мезвришвили называла незаконным решение судьи Левана Колбая, который отказал в рассмотрении ходатайства об изменении меры пресечения основательницы онлайн-изданий «Batumelebi» и «Netgazeti» Мзии Амаглобели.



Отметит, что если бы суд признал ходатайство приемлемым, он должен был бы в течение следующих 24 часов рассмотреть вопрос об отмене меры пресечения в отношении Амаглобели.



Бывший заместитель министра внутренних дел пояснила, почему считает решение судьи неправомерным. По ее словам, суд принимает решение оставить обвиняемого в предварительном заключении в том случае, если он был приговорен к заключению из-за риска совершения повторных преступлений, возможного осуществления давления на свидетелей, уничтожения доказательств или угрозы побега.



«Мзия Амаглобели не рецидивист, кому она может угрожать или что она может уничтожить, когда все запечатлено на камеру, или куда она сбежит?



Другими словами, человека с самого начала незаконно посадили в тюрьму, а теперь им даже не хватает профессионального самолюбия, что бы ее освободить.



Ее должны освободить не из-за голодовки, а потому что она невиновна. Ни одна мера пресечения к ней не должна быть применена» — заявила Мезвришвили.



Она также указала, что ранее по подобным делам «Нацдвижение» уже не единожды проигрывало в Страсбурге, и «Грузинской мечту» также ожидает поражение в ЕСПЧ «по многим делам». По словам Мезвришвили, дело Мзии Амаглобели будет одним из таких дел.





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