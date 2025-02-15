

Алан Берсе встретился с Саломе Зурабишвили и Георгием Гахария

15.02.2025 18:40





Генеральный секретарь Совета Европы Алан Берсе провел совместную встречу с бывшим президентом Грузии Саломе Зурабишвили и лидером партии «Гахария для Грузии» Георгием Гахария.



Встреча состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.



Саломе Зурабишвили и Георгий Гахария опубликовали фотографии встречи в социальных сетях.



Мюнхенская конференция по безопасности проходит второй день и завершится завтра, 16 февраля.







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