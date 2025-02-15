|
|
|
Алан Берсе встретился с Саломе Зурабишвили и Георгием Гахария
15.02.2025 18:40
Генеральный секретарь Совета Европы Алан Берсе провел совместную встречу с бывшим президентом Грузии Саломе Зурабишвили и лидером партии «Гахария для Грузии» Георгием Гахария.
Встреча состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Саломе Зурабишвили и Георгий Гахария опубликовали фотографии встречи в социальных сетях.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит второй день и завершится завтра, 16 февраля.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна