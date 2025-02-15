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Алан Берсе встретился с Саломе Зурабишвили и Георгием Гахария


15.02.2025   18:40


Генеральный секретарь Совета Европы Алан Берсе провел совместную встречу с бывшим президентом Грузии Саломе Зурабишвили и лидером партии «Гахария для Грузии» Георгием Гахария.

Встреча состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Саломе Зурабишвили и Георгий Гахария опубликовали фотографии встречи в социальных сетях.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит второй день и завершится завтра, 16 февраля.


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