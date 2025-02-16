

Отар Зурабишвили: Никто не ожидал, что акция, протест продлится так долго, но он выдержал и выдержит еще

16.02.2025 00:04





Так им далеко не уйти, "Грузинская мечта" постепенно разваливается и развалится очень скоро, - указанное заявление в беседе с “Интерпрессньюс” сделал брат 5-го президента Грузии Саломе Зурабишвили – Отар Зурабишвили.



Указанное заявление он сделал на акции протеста у здания парламента Грузии, где уже 80-ый день подряд люди требуют назначения новых выборов и освобождение всех задержанных в ходе протеста.



“Никто не ожидал, что акция, протест продлится так долго, но он выдержал и выдержит еще. Я уверен, что он продлится еще долго до тех пор, пока мы не получим новые выборы, не будут назначены новые выборы и освобождены узники совести.



Народ не уступает. Правительство хочет сохранить власть, но так далеко они не уйдут, оно постепенно разваливается и развалится очень скоро”, - заявил Отар Зурабишвили.





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