

Хазарадзе: Дело касается экзистенциального вопроса: мы будем с цивилизованным миром или мы станем задним двором России

16.02.2025 00:15





В отношении т. н. правительства введены санкции, нет страны, где бы их ждали, поэтому выходом является только одно – новые выборы и освобождение политзаключенных, - указанное заявление в беседе с агентством «Интерпрессньюс» сделал один из лидеров «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе.



По его словам, Бидзина Иванишвили „остановил европейскую интеграцию страны, чем перечеркнул 35-летние устремления грузинского народа“.



«Протест не останавливается, так как это касается экзистенциального для нас вопроса, то есть, где мы будем как страна, будем ли мы независимыми с цивилизованным миром или нет, или станем задним двором России, как то делает т. н. власть. Поэтому, этот процесс продолжится, в этой стране свободу не уступит никто, в течение последних 100 дней Бидзина Иванишвили, к сожалению, смог перечеркнуть 35-летние устремления нашего народа, в любом случае, это попытка это сделать, но этому не бывать. Он оставил нас одних, в изоляции, страна в полной изоляции, его стараниями мы лишились стратегического партнерства с США, он остановил европейскую интеграцию, всё т. н. правительство под санкциями, нет страны, где бы их ждали, поэтому, выход только один – новые выборы и освобождение политзаключенных, мы этого добьемся, будет это на 80-ый день или на сотый, мы этого добьемся, так как это не какой-то локальный вопрос, это экзистенциальный вопрос для нашей страны», - заявил Хазарадзе.





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