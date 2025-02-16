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Саломе Зурабишвили: когда идешь против воли народа, ты - не демократия


16.02.2025   13:16


Когда больше не признаешь волю народа, ты уже частично прекращаешь демократию, когда идешь против воли народа, ты - не демократия, - заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью, состоявшемся в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Отвечая на вопрос: «В Грузии по-прежнему демократия?», Зурабишвили ответила: «Едва».

На вопрос: «Когда Грузия перестала быть демократией?», она ответила:

«Возможно, во время выборов, потому что когда больше не признаешь волю народа, ты уже частично прекращаешь демократию. И тем более, когда через месяц после выборов правительство, которое считается нелегитимным и пошло против Конституции Грузии, которое в своем роде отвергло статью 78 Конституции, обязывающую все институты страны делать все в рамках их компетенции и возможностей для содействия и ускорения евроатлантической интеграции Грузии, когда вопреки этой статье правительство принимает решение приостановить процесс переговоров о членстве в ЕС - это неконституционно, это против воли народа. Потому что на протяжении более 30 лет после восстановления независимости и много лет до этого более 80% населения Грузии поддерживали евроатлантическую интеграцию. Когда идешь против этой воли, не являешься демократией», - отметила Зурабишвили.

По ее словам, в Грузии не существует ни одного независимого института, который не контролировался бы одной партией.

«В Грузии не существует ни одного независимого института, который не контролировался бы одной партией, а эта партия контролируется одним человеком, и этот человек, с большой вероятностью, контролируется Москвой», — отметила Зурабишвили в интервью.


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