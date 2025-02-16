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Саломе Зурабишвили встретилась Кайей Каллас


16.02.2025   13:42


Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили Каллас в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретилась с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас.

Информацией и фотографией встречи Зурабишвили делится на социальной платформе X.

«Встретилась с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Калас и передала призывы представителей грузинских СМИ об усилении поддержки со стороны наших партнеров .

Новые свободные и справедливые выборы — единственный выход из кризиса, существующего в Грузии», — написала пятый президент Грузии.


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