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Саломе Зурабишвили встретилась Кайей Каллас
16.02.2025 13:42
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили Каллас в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретилась с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас.
Информацией и фотографией встречи Зурабишвили делится на социальной платформе X.
«Встретилась с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Калас и передала призывы представителей грузинских СМИ об усилении поддержки со стороны наших партнеров .
Новые свободные и справедливые выборы — единственный выход из кризиса, существующего в Грузии», — написала пятый президент Грузии.
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