

Омбудсмен сделал заявление в связи с трагедией в Батуми

16.02.2025 13:55





Народный защитник Грузии Леван Иоселиани выражает глубокую скорбь и сочувствие в связи с трагической гибелью двух малолетних детей в Батуми. Об этом говорится на странице Народного защитника в Facebook.



«Выражаем соболезнования семье, родственникам и всей Грузии. Первоочередной обязанностью государства является создание безопасной среды для жизни и здоровья людей. А защита жизни и благополучия детей должна быть главным приоритетом государства.



Эта трагедия еще раз указывает на обязанность государства с ответственностью подходить к урбанному планированию, обеспечить безопасность общественных пространств и их постоянный мониторинг во избежание подобных трагических случаев.



Народный Защитник еще раз выражает соболезнования семьям погибших и призывает соответствующие ведомства: обеспечить быстрое и объективное расследование с целью установления ответственных лиц и привлечения их к ответственности согласно закону; разработать эффективные механизмы предотвращения и реагирования для обеспечения норм безопасности в общественных местах и строительно-инфраструктурных проектах», — отмечает Народный защитник Леван Иоселиани.



Напомним, что двое детей погибли вчера на территории «Города мечты» в Батуми





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