

Еще один грузинский боец ​​погиб на войне на Украине

16.02.2025 15:33





Еще один гражданин Грузии, Леван Паркаия, погиб в ходе боевых действий в Украине. Эту информацию «Civil Georgia» подтвердили в Министерстве иностранных дел Грузии 15 февраля.



Информацию о его смерти впервые распространил один из лидеров «Коалиции за перемены» Зураб Джапаридзе. «В Украине погиб наш друг, самый крутой человек Леван Паркаия», — написал Джапаридзе в социальных сетях.



По неофициальным данным, с момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, в боях против России погибли 66 граждан Грузии.





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