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Петер Фишер: «Европейский союз не признает незаконные выборы, проведенные в Абхазии»
16.02.2025 15:35
Посол Германии в Грузии Петер Фишер публикует заявление ЕС по поводу т.н. выборов в Абхазии и здесь же подчеркивает, что утверждение о влиянии Deep State на ЕС является «лживым», передает SOVA.
«Евросоюз не признает незаконные так называемые президентские выборы в оккупированном Грузией регионе Абхазии 15 февраля 2025 года.
P.S. Я по-прежнему отвергаю лживое утверждение о том, что на ЕС влияет некое - насквозь выдуманное - «глубинное государство», - пишет дипломат.
Напомним, ранее Фишер отреагировал на заявление «Грузинской мечты» в связи с принятой 13 февраля Европарламентом резолюции, где 400 из 720-ти евродепутатов объявили власти Грузии нелегитимными, президентом признается Саломе Зурабишвили, а против олигарха и членов его партии требуют ввести персональные санкции. В партии Иванишвили заявили, что Deep State может «уничтожить» ЕС, если в Евросоюзе не избавятся от влияния «глубинного государства».
О непризнании легитимности и результатов досрочных президентских выборов в самопровозглашенной республике Абхазия заявили сегодня внешнеполитические ведомства Швеции, Латвии и Украины. На выборы в Абхазии отреагировал и Евросоюз.
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