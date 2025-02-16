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Зурабишвили провела встречи в Мюнхене
16.02.2025 15:35
Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, провела встречи на полях конференции по безопасности в Мюнхене и передала европейским политикам главные послания протестующей части общественности страны и оппозиционных СМИ, сообщает SOVA.
Политик побеседовала с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас.
«Встретилась с Кайей Каллас и передала призывы представителей грузинских СМИ к усилению поддержки со стороны наших партнеров. Новые свободные и справедливые выборы — единственный выход из кризиса Грузии», - пишет Зурабишвили.
Политик также провела встречу с президентом Эстонии Аларом Карисом.
«Встретилась с Аларом Карисом, чтобы обсудить гибридное вмешательство России в дела Грузии, направленное на наши выборы и демократию. Подчеркнула настоятельную необходимость новых, свободных и справедливых выборов», - пишет пятый президент.
Сообщается и о встрече с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом.
Также пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили в Мюнхене провела встречи с президентом Молдовы Майей Санду и президентом Чехии Петром Павлом.
Ранее Саломе Зурабишвили заявила о недостаточной реакции Запада на происходящее в Грузии. Она обвинила правительство Грузии в проведении пророссийской политики и отдалении страны от Европы. По ее мнению, происходящее «гораздо шире, чем просто грузинская политика» и представляет вызов для Запада.
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