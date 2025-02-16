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Зурабишвили провела встречи в Мюнхене


16.02.2025   15:35


Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, провела встречи на полях конференции по безопасности в Мюнхене и передала европейским политикам главные послания протестующей части общественности страны и оппозиционных СМИ, сообщает SOVA.

Политик побеседовала с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас.

«Встретилась с Кайей Каллас и передала призывы представителей грузинских СМИ к усилению поддержки со стороны наших партнеров. Новые свободные и справедливые выборы — единственный выход из кризиса Грузии», - пишет Зурабишвили.

Политик также провела встречу с президентом Эстонии Аларом Карисом.

«Встретилась с Аларом Карисом, чтобы обсудить гибридное вмешательство России в дела Грузии, направленное на наши выборы и демократию. Подчеркнула настоятельную необходимость новых, свободных и справедливых выборов», - пишет пятый президент.

Сообщается и о встрече с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом.

Также пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили в Мюнхене провела встречи с президентом Молдовы Майей Санду и президентом Чехии Петром Павлом.

Ранее Саломе Зурабишвили заявила о недостаточной реакции Запада на происходящее в Грузии. Она обвинила правительство Грузии в проведении пророссийской политики и отдалении страны от Европы. По ее мнению, происходящее «гораздо шире, чем просто грузинская политика» и представляет вызов для Запада.


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