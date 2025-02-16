|
|
|
В Киеве подтвердили, что Венгрия заблокировала процесс вступления Украины в Евросоюз
16.02.2025 18:00
Венгрия использовала принцип единогласия при принятии решений о расширении ЕС, чтобы заблокировать дальнейшее продвижение Украины на пути к вступлению в Евросоюз, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.
О проблемах, возникающих в процессе вступления, Стефанишина рассказала во время общественной дискуссии на «Украинском ланче», организованном Фондом Виктора Пинчука в Мюнхене.
«Пока мы здесь говорим, одно государство-член блокирует процесс присоединения Украины к Европейскому Союзу — это произошло вчера», — сказала Стефанишина.
Позже, в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, Стефанишина подтвердила, что речь идет о Венгрии.
Ранее СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что венгры заблокировали открытие первого блока переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна