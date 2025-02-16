

В Киеве подтвердили, что Венгрия заблокировала процесс вступления Украины в Евросоюз

16.02.2025 18:00





Венгрия использовала принцип единогласия при принятии решений о расширении ЕС, чтобы заблокировать дальнейшее продвижение Украины на пути к вступлению в Евросоюз, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.



О проблемах, возникающих в процессе вступления, Стефанишина рассказала во время общественной дискуссии на «Украинском ланче», организованном Фондом Виктора Пинчука в Мюнхене.



«Пока мы здесь говорим, одно государство-член блокирует процесс присоединения Украины к Европейскому Союзу — это произошло вчера», — сказала Стефанишина.



Позже, в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, Стефанишина подтвердила, что речь идет о Венгрии.



Ранее СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что венгры заблокировали открытие первого блока переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.





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