

Властей Грузии обвиняют в халатности в связи со смертью двух детей в Батуми

16.02.2025 18:02





15 февраля двое маленьких детей погибли, упав в заполненную водой канаву на территории социального проекта «Город мечты» в Батуми. Несмотря на запланированные строительные работы, территория не была огорожена. По данным местных СМИ, четырех и пятилетних детей доставили в больницу после нескольких часов поисков, однако спасти их не удалось.



Министерство внутренних дел начало расследование по статье 116 УК Грузии, которая касается причинения смерти по неосторожности и предусматривает наказание в виде домашнего ареста на срок от шести месяцев до двух лет либо лишения свободы на срок от двух до четырех лет. То же деяние, совершенное в отношении двух или более лиц, — наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.



Жители утверждают, что нормы безопасности не соблюдались, поскольку территория, отведенная под новое строительство, не была огорожена. Они обвиняют власть, которая строит там многоквартирные дома. Всего неделей ранее, 8 февраля, премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе и председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе приняли участие в символической церемонии закладки капсулы, ознаменовавшей начало строительства. Как сообщается, на эту церемонию из бюджета Аджарии было потрачено 209 000 лари.



Прибывший на место происшествия министр экономики Аджарии Джаба Путкарадзе заявил, что место, где дети упали в канаву, не было строительной площадкой. «Это не строительная территория. Очень важно, чтобы прекратились различные спекуляции по этому вопросу», — сказал он в беседе с журналистами.



«Произошла трагедия, но важно, чтобы мы все сохраняли мир», — сказал он. Некоторые граждане вступали с ним в словесную перепалку, спрашивая, почему территория не огорожена, хотя в предыдущие дни туда привезли тракторы. Путкарадзе постоянно повторял, что никаких строительных работ не ведется, а ведутся лишь подготовительные работы.



Присутствовавшие на месте происшествия журналисты подверглись словесной конфронтации со стороны нескольких представителей окружения Джабы Путкарадзе и председателя Батумского Сакребуло Ираклия Тавдгиридзе, когда журналисты попытались снять происходящее на видео и задать вопросы должностным лицам.



Правительство «Грузинской мечты» начало строительство жилых домов в «Городе мечты» в 2020 году. На первом этапе предполагалось обеспечить жильем 582 семьи. На втором этапе планируется построить девять многоэтажных домов на 1077 квартир. Завершение проекта запланировано на 2028 год.



Похожая трагедия произошла в Тбилиси 25 января, когда 16-летний подросток упал в открытую канаву в парке Рике, которая не была огорожена. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 115 УК Грузии (доведение до самоубийства).



Источник: Civil Georgia

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