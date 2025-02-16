

Представительство Евросоюза в Грузии выражает соболезнования в связи с трагедией в Батуми

16.02.2025 20:10





Представительство Евросоюза в Грузии выражает соболезнования семьям погибших в результате трагедии в Батуми. Информацию об этом распространяет Министерство образования.



Об этом представительство написало в соцсети.



«Представительство Евросоюза в Грузии глубоко опечалено трагической гибелью двух молодых жизней в Батуми. Мы разделяем горе их семей в это тяжелое время», - пишет в соцсети представительство ЕС в Грузии.





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