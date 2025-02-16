|
|
|
Представительство Евросоюза в Грузии выражает соболезнования в связи с трагедией в Батуми
16.02.2025 20:10
Представительство Евросоюза в Грузии выражает соболезнования семьям погибших в результате трагедии в Батуми. Информацию об этом распространяет Министерство образования.
Об этом представительство написало в соцсети.
«Представительство Евросоюза в Грузии глубоко опечалено трагической гибелью двух молодых жизней в Батуми. Мы разделяем горе их семей в это тяжелое время», - пишет в соцсети представительство ЕС в Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна