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Представительство Евросоюза в Грузии выражает соболезнования в связи с трагедией в Батуми


16.02.2025   20:10


Представительство Евросоюза в Грузии выражает соболезнования семьям погибших в результате трагедии в Батуми. Информацию об этом распространяет Министерство образования.

Об этом представительство написало в соцсети.

«Представительство Евросоюза в Грузии глубоко опечалено трагической гибелью двух молодых жизней в Батуми. Мы разделяем горе их семей в это тяжелое время», - пишет в соцсети представительство ЕС в Грузии.


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