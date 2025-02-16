

Скончался бывший политик, бизнесмен Гоги Топадзе

16.02.2025 21:28





Бизнесмен и политик Гоги Топадзе скончался в возрасте 84 лет. Информацию в соцсети распространяют его близкие.



В 1957 году окончил 51-ю среднюю школу в Тбилиси и продолжил обучение на факультете пищевой и химической промышленности Грузинского политехнического института. Окончив его в 1962 году, начал работать научным сотрудником в Научно-исследовательском институте пищевой промышленности. В 1967 году Топадзе поступил в аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института органической химии в Москве. В 1969 году защитил диссертацию и получил звание кандидата технических наук. С 1975 по 1986 год был генеральным директором промышленного объединения «Тбилпиво». С 1986 года работал директором строящегося пивоваренного завода в Лило. В 1994 году основал пивную компанию «Казбеги». В 1997 и 1998 годах был назван лучшим бизнесменом Грузии.



С 1999 по 2005 год был председателем политического движения «Промышленность спасет Грузию». С 1999 по 2004 год был депутатом парламента Грузии 5-го созыва, избран по партийному списку избирательного блока «Промышленность спасет Грузию», председателем фракции «Промышленники». В 2004 - 2008 гг был депутатом парламента 6-го созыва от избирательного блока «Правая оппозиция, промышленники, новые».



С 2005 года был лидером политического движения «Промышленность спасет Грузию». В 2005 году был избран президентом Европейской торговой палаты. Также в 2005 году он стал первым из грузинских бизнесменов, награжденным золотой медалью мецената.



На выборах в органы местного самоуправления в 2010 году Топадзе баллотировался на пост мэра Тбилиси. С 2012 по 2016 год он был членом парламента Грузии 8-го созыва по партийному списку избирательного блока «Бидзина Иванишвили - Грузинская мечта».





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