

Саломе Зурабишвили: Россия превратила нашу страну в испытательный полигон гибридной стратегии

16.02.2025 23:47





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что Россия превратила Грузию в полигон для испытания гибридной стратегии. Об этом она заявила в беседе со СМИ.



Соответственно, по мнению Зурабишвили, на данном этапе не время проводить в Украине выборы.



«Россия превратила нашу страну в испытательный полигон гибридной стратегии. Она использует этот метод не только против Грузии, использует также в Румынии и Молдове, завтра может применить и в других местах. И когда мы говорим о выборах в Украине, это именно тот путь, которым Россия, которая не смогла выиграть войну и не уверена в успехе мирных переговоров, попытается подчинить Украину. Поэтому осторожнее с выборами, готовьтесь к ним, но на данном этапе не время для проведения выборов в Украине!» - добавила она.



Кроме того, по словам Зурабишвили, гибридная стратегия России представляет угрозу и является общей проблемой.



«Если этому не противостоять в Грузии, она по Черному морю распространится и на другие места. Германия также хорошо видит, что гибридная стратегия представляет опасность и тут. Так что, мы являемся общей целью и общей проблемой», - отметила Зурабишвили.



Она также говорила о продолжающихся протестах в Тбилиси.



«На улицах ежедневный протест - воля народа это именно проведение новых выборов. И когда мы дойдем до выборов, наше требование о проведении новых выборов должно быть поддержано. Нас должны поддержать как легитимную сторону страны, потому что легитимность не существует без народа», - заявила Зурабишвили.





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