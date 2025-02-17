

Протоиерей Мамаладзе назвал три причины возбуждения «дела о цианиде»

17.02.2025 11:34





Протоиерей Георгий Мамаладзе спустя год после своего освобождения назвал три причины того, почему было возбуждено т.н. «дело о цианиде».



По его словам, заказчики этого дела таким образом сохранили финансовые, внутриполитические и внешнеполитические рычаги в Патриархии Грузии.



Он отметил, что «дело о цианиде» было связано с тем, что под угрозой оказались основные рычаги, с помощью которых духовные или светские лица, находящиеся в лоне церкви, продвигаются по службе — в том числе на государственные должности.



«Создавалась угроза тем рычагам, которыми правительственные политические партии не смогли бы манипулировать. Терялся рычаг, с помощью которого враг Грузии и находящаяся на его территории Православная Церковь могли бы манипулировать церковью Грузии», — заявил Мамаладзе.



Также он рассказал, что не видел ни одного духовного лица с момента своего освобождения.



«Если не считать своего священника. Я хотел посетить Батумский кафедральный собор в день чистого четверга в 2024 году, в чем митрополит отказал мне», — сказал Мамаладзе.



Фигурант «дела о цианиде» также сообщил, что предпринял несколько канонических шагов. Он требует, чтобы вступило в силу решение Синода от 2017 года, который постановил, что будет создана комиссия по изучению «дела о цианиде», в рамках которой будут даны ответы на все вопросы.



«На все вопросы, включая канонические нарушения в отношении меня. И в первую очередь, должны быть прояснены те причины и обстоятельства, которые привели к заказу дела о цианиде и к его исполнению. И эта комиссия должна быть открыта, поскольку то, что сотворил закрытый процесс, — налицо», — заявил Георгий Мамаладзе.



Напомним, Георгий Мамаладзе был освобожден из-под заключения 14 февраля 2024 года. Соответствующее решение приняла Комиссия по УДО (условно-досрочное освобождение — ред.).



Протоиерей Георгий Мамаладзе был задержан в Тбилисском международном аэропорту 10 февраля 2017 года по так называемому «делу о цианиде».



Суд признал его виновным в подготовке убийства секретаря-референта Католикоса-Патриарха всея Грузии Шорены Тетруашвили и приговорил к 9 годам тюремного заключения. Протоиерей отрицает совершение преступления.



Источник: SOVA

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