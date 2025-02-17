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Франция не видит возможности возвращения России в G7
17.02.2025 12:47
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро не согласен с идеей возвращения России в формат G7.
«Сегодня это немыслимо», — говорит Барро.
По его словам, «Большая семерка» объединяет «крупнейшие и наиболее развитые демократии», в то время как Россия «все менее и менее ведет себя как демократия».
В то же время Барро заявил, что возможность возвращения к формату G8 с участием Москвы не исключена в случае достижения в Украине «справедливого и прочного мира».
Напомним, президент США Дональд Трамп 13 февраля заявил, что поддерживает возвращение России в формат G8 с её участием.
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