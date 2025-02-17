

Пикрия Чихрадзе: Мы в состоянии, когда теряешь управление автомобилем, когда его кидает из стороны в сторону

17.02.2025 14:02





Ни разу нам не удалось дать надлежащий ответ тем людям или тем ведомствам, которые халатно относятся к исполнению своих обязанностей – если бы мы увидели справедливые расследования по ранее произошедшим трагедиям и увидели бы ведомства, которые бы реально, а не для показухи, взяли на себя ответственность, этого бы не случилось, - указанное заявление в эфире телепрограммы „Дневной ньюсрум“ телеканала „Палитраньюс“ сделала член коалиции „Сильная Грузия“ Пикрия Чихрадзе, чем прокомментировала трагедию в Батуми, в результате которой погибли два ребенка.



По ее словам, указанный вопрос также является политическим, так как правящая партия не в состоянии обеспечить социальную безопасность в стране.



„Ни разу нам не удалось дать надлежащий ответ тем людям или тем ведомствам, которые халатно относятся к исполнению своих обязанностей. В течение этих дней мы слышим, что это территория частной компании. Сотрудники госведомств, заявлявшие об этом, хотели освободить от ответственности частную компанию, однако, о том, что свои обязательства должна исполнять и частная компания, и государство, никто не говорит. Мы в состоянии, когда теряешь управление автомобилем, когда его кидает из стороны в сторону, так как у водителя нет ни квалификации, ни ответственности, и никто не призывает его к ответу. Если бы мы увидели справедливые расследования по ранее произошедшим трагедиям и увидели бы ведомства, которые бы реально, а не для показухи, взяли на себя ответственность, как в случае с парком Ваке, где были замешаны интересы мэра Тбилиси Кахи Каладзе, этого бы не случилось. В данном случае здесь интересы строительной компании Бидзины Иванишвили, и все, и Кобахидзе, и Рижвадзе должны это прикрывать. Это тоже трагедия, что указанная территория названа - „Городом мечты“, такую мечту создала правящая партия для своего населения“,- заявила Пикрия Чихрадзе.



Что касается других политических вопросов, Чихрадзе прокомментировала Мюнхенскую конференцию по безопасности, в работе которой принимала участие 5-ый президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, целью Бидзины Иванишвили является изменение 30-летней цели страны, унесшей жизни десятков людей, так как дело касается его финансовых интересов.



„В решении своей судьбы должны принимать участие сами государства, однако, Бидзина Иванишвили определил иной путь для Грузии, он надеется, что в турбулентных условиях мира произойдет нормализация со сверхдержавами, США и Россия, Трамп и Путин договорятся о сферах влияния, может как-нибудь Грузия окажется под влиянием России, так как здесь замешаны его личные финансовые интересы.



Если бы эта двойная игра у Бидзины Иванишвили вышла, чтобы быть и союзником Путина – в преступных схемах, и одновременно иметь своего рода минимальное признание, он бы обманул своих избирателей.



Мы должны задаться вопросом, кто, помимо Иванишвили и его клана, представленного в „Мечте“, получил хоть какую-то выгоду за эти 12 лет“, - заявила Чихрадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





