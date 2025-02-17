

«Турнава оказалась в скандале, который может ей очень дорого обойтись в будущем» – Гоциридзе

17.02.2025 15:36





Сегодня, 17 февраля, в суде была допрошена президент Национального банка Грузии Натия Турнава в рамках продолжающегося уголовного дела против Георгия Бачиашвили по жалобе Бидзины Иванишвили.



Георгий Бачиашвили утверждает, что сумма (5 миллионов долларов), которую оспаривает Бидзина Иванишвили, была кредитом, который бывший премьер-министр выдал ему через Cartu Bank. Как указал Бачиашвили, эту сумму он вложил в криптовалюту, получил доход и погасил свой долг перед банком. Однако, Иванишвили утверждает, что это был не кредит, а инвестиция, и Бачиашвили должен был отдать ему не только основной долг, но и прибыль.



Нацбанк Грузии оштрафовал Cartu Bank спустя 8 лет после выдачи вышеупомянутого кредита за нарушение правил, хотя, по словам Бачиашвили, решение о штрафе было принято с целью подкрепить версию Иванишвили о том, что деньги были не кредитом, а инвестицией.



Заседание суда было закрытым и журналисты не могли слышать показаний Натии Турнава. После заседания она заявила, что банк был оштрафован законно. «Мы возлагаем уплату штрафа, когда это необходимо»,- заявила Турнава.



Бывший президент Нацбанка Грузии Роман Гоциридзе, утверждает, что Нацбанк по указанию Бидзины Иванишвили намеренно оштрафовал его собственный банк, «чтобы этим фактом доказать, что Cartu Bank выдал кредит Бачиашвили с нарушением правил, но на самом деле это не кредит, а инвестиция Бидзины Иванишвили, а Бачиашвили был его «доверенным» (т.е. фиктивным) лицом».



«Натия Турнава, которая сегодня предстала на закрытом судебном заседании с этим документом о штрафе, оказалась замешана в таком скандале, который в будущем может ей очень дорого обойтись», — написал Роман Гоциридзе.



Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Бачиашвили в июле 2023 года. Дело касается хищения крупной суммы, а именно 8 253,13 биткоинов, и легализации незаконных доходов. По данным прокуратуры, стоимость биткоинов на момент хищения составляла 39 215 820 долларов США.



Бачиашвили не признает себя виновным. По его словам, после начала уголовного преследования представитель Иванишвили написал письмо его адвокату, требуя от него крупную сумму биткоинов, от выплаты которой он отказался.







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