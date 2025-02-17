

В Грузии основано «Движение за социал-демократию»

17.02.2025 17:41





Сегодня, 17 февраля, было основано «Движение за социал-демократию». Презентация нового движения прошла в день рождения Эгнате Ниношвили, возле его памятника.



«Движение объединяет граждан разных профессий, опыта и интересов, которые считают, что единственно верный путь для выживания и развития Грузии — это путь соцдемократии», — указано в заявлении движения.



Среди участников движения есть люди, которые на протяжении многих лет требуют справедливой экономической политики, безопасности труда, достойных условий труда, качественного и доступного здравоохранения и образования, равенства, справедливого правосудия и выступают против захвата природных ресурсов. «Часть членов движения представляет профсоюз, а другие активно участвуют в продолжающемся протесте за возвращение Общественного вещателя», — заявили основатели движения.



Видение и приоритеты движения подробно изложены в манифесте и программных приоритетах движения. В ближайшие месяцы планируется разработать полноценный программный документ, над которым работают созданные в рамках движения рабочие группы.



«Движение за социал-демократию» — это не спонтанная инициатива. До и после выборов левые группы усилили координацию, совместную работу и активное сопротивление однопартийному правлению и консолидированному авторитаризму.



Сегодня, в условиях усиления авторитаризма, страха и растерянности, движению важно открыто и бескомпромиссно говорить о демократии, справедливости, равенстве и лучшей политической и экономической системе. Движение планирует добиться этого путем последовательного распространения своих аргументов, привлечения новых членов, усиления протестного настроя и инициирования новых мероприятий.



На данном этапе движение объединяет более 100 человек и открыто для всех, кто разделяет его ценности и принципы», — заявили в движении.





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