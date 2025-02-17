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Бюро государственной службы будет ликвидировано к 1 апреля 2025 года


17.02.2025   19:19


Ликвидация Бюро государственной службы, юридического лица публичного права, будет осуществлена ​​до 1 апреля 2025 года. Соответствующие изменения были инициированы на сегодняшнем заседании Бюро.

Согласно проекту, функции и полномочия бюро будут переданы правительству.

Согласно законопроекту, правопреемником бюро будет считаться администрация правительства.

Для ликвидации бюро правительство в течение десяти дней со дня вступления закона в силу обязано создать ликвидационную комиссию.

В рамках проекта сотрудникам, уволенным из бюро в связи с ликвидацией, будет предоставлена ​​компенсация в размере одного месячного заработка.


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