

Бюро государственной службы будет ликвидировано к 1 апреля 2025 года

17.02.2025 19:19





Ликвидация Бюро государственной службы, юридического лица публичного права, будет осуществлена ​​до 1 апреля 2025 года. Соответствующие изменения были инициированы на сегодняшнем заседании Бюро.



Согласно проекту, функции и полномочия бюро будут переданы правительству.



Согласно законопроекту, правопреемником бюро будет считаться администрация правительства.



Для ликвидации бюро правительство в течение десяти дней со дня вступления закона в силу обязано создать ликвидационную комиссию.



В рамках проекта сотрудникам, уволенным из бюро в связи с ликвидацией, будет предоставлена ​​компенсация в размере одного месячного заработка.







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