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Бюро государственной службы будет ликвидировано к 1 апреля 2025 года
17.02.2025 19:19
Ликвидация Бюро государственной службы, юридического лица публичного права, будет осуществлена до 1 апреля 2025 года. Соответствующие изменения были инициированы на сегодняшнем заседании Бюро.
Согласно проекту, функции и полномочия бюро будут переданы правительству.
Согласно законопроекту, правопреемником бюро будет считаться администрация правительства.
Для ликвидации бюро правительство в течение десяти дней со дня вступления закона в силу обязано создать ликвидационную комиссию.
В рамках проекта сотрудникам, уволенным из бюро в связи с ликвидацией, будет предоставлена компенсация в размере одного месячного заработка.
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